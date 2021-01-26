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Daha çok kişiyi kaybetmemek için kurallara uyun

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Sağlık Bakanı Pilli, yaşları 37, 51 ve 57 olan 3 hastanın COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Pilli, 40 yaşındaki Salih Çarka’nın ölüm haberi aldığı akşam hiç uyumadığını anlattı

Daha çok kişiyi kaybetmemek için kurallara uyun
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaşları 37, 51 ve 57 olan 3 hastanın COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı, vatandaşlara “daha çok kişiyi kaybetmemek için kurallara uyun” çağrısı yaptı.
Pilli, “En büyük görev devlete düşmektedir ama bireysel önlem alınacak. Çok küçük menfaatler uğruna, ülke menfaatlerini kaybetmek üzereyiz” dedi.
Yerel vakaların gittikçe arttığına işaret eden Pilli, bazı önlemler aldıklarını ancak bunların yeterli olmadığını vurgulayan Pilli, “Kurallara uymuyoruz. şeklinde konuştu.
Pilli, 40 yaşında Salih Çarka’nın COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi, “Akşam hiç uyumadım. Bu tip vakaların tekrarlanmaması yönünde üzerimize düşeni yapmalıyız. Biraz daha tedbir almak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

Pilli şöyle dedi:
"Vakalarda artış başladı, Ocak başından bu yana yerel vakalarda yükselme olduğunu söyledik. Bazı önlemler aldık ancak yeterli olmadığını görüyoruz. Biraz daha önlem almak gerekiyor. Kurallara uymuyoruz. 40 yaşında bir gencimizi kaybetmemiz beni derinden üzdü. Akşam hiç uyumadım. Bu tip vakaların tekrarlanmaması yönünde üzerimize düşeni yapmalıyız. Biraz daha fazla tedbir almak mecburiyetindeyiz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Dün başka konuşan kişi bugün başka konuşuyor. Sağlık çok iyi gidiyordu, gidecek de… Genç bir çocuğu kaybettik. 3 yoğun bakımda. Yaşları 37, 51 ve 57 yaşında… En büyük görev devlete düşmektedir ama bireysel önlem alınacak.
Çok küçük menfaatler uğruna, ülke menfaatlerini kaybetmek üzereyiz. Nisan’da ülke ekonomisini canlandırmak için çalışıyoruz. Sadece aşıyla bu iş olmaz. Aşılar şarttır ama kendimize düşen görevi de yapmalıyız. Bir tedbir almazsak sağlık da gider, hiçbir şey kalmaz”
 
 
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