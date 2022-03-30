“Daha büyük eylemlere gidilecek”

Dikmen Belediyesi’nin kapatılmasına karşı çıkan Dikmen’de eyleme gidildi. Dikmen Belediye Başkanı Çelebi, “Öyle bir öfke var ki uykularımız kaçıyor” dedi



“Anayasa’nın ihlal edilerek belediye seçimlerinin ertelenmesine ve Dikmen Belediyesi’nin kapatılmasına” karşı çıkan Dikmen halkı, önceki gün köy meydanında eylem düzenledi.

Eylem sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,

Dikmen Belediyesi’nin maaşları ödediğini, borcunun da olmadığını vurgulayarak Erhürman, Dikmen Belediyesi’nin dimdik ayakta durduğunu belirtti.

Hükümetin Anayasa’yı ihlal etmek istediğini söyleyen Erhürman, karşılarında Anayasa’yı oy çokluğuyla ihlal edecek bir başbakan olduğunu savundu.

Hangi kritere göre bu belediyelerin kapatılacağını soran Erhürman, kriterin ne

Dikmen’in, belediyelerin içinde en büyük üçüncü coğrafyaya hizmet götürdüğüne vurgu yapan Erhürman, “28 belediyeden 20’si batıktır dediler. Birleştireceğiz dediler. Dikmen batık mı? Batık olan belediyelerle Dikmen’i birleştireceksiniz ve Dikmen’i de mi batıracaksınız? Bu mu reform? Dikmen’i batırtmayacağız” dedi.

Kimsenin, Meclis’te çoğunluğu elde etti diye Anayasa’yı ihlal etme yetkisinin olmadığına dikkat çeken Erhürman, “Bölge halklarına sormadan, belediye başkanlarıyla konuşmadan, dayatma birtakım tasarıları getirecekler ve bize reform diye yutturacaklar. Çok açık söylüyorum yutmayız. Batırtmayız. Anayasa’yı da ihlal ettirmeyiz” dedi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de, yaklaşık bir aydır, sözde yerel yönetimler reformu adı altında çok ciddi bir dayatmayla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Hiçbir gücün kendilerini yoldan alıkoyamayacağını ifade eden Çelebi, “Öyle bir heyecan ve öfke var ki uykularımız kaçıyor” dedi.

“Devlet bile borçlanmadan maaşları ödeyemiyor. Dikmen, mali disipliniyle çok ciddi bir duruma geldi” diyen Çelebi, hiç durmadan, gece gündüz demeden, her konuyla ilgilenen bir belediye yapısına sahip olduklarını belirtti.

Çelebi, “Bu güzel durumu yok etmek isteyenler var. Dikmen’in bekçileri buradadır. Bu reform adı altında bize dayatılanlar derhal geri çekilmelidir” diye konuştu.

Geri çekilmemesi durumunda ise daha büyük eylemler yapacaklarına dikkat çeken Çelebi, Dikmen halkının, “bu cezayı” hak etmediğini vurguladı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de reformun, partinin rengine bakılarak olamayacağını belirtti. Benli, 11 köyün çok geniş bir coğrafya olduğunu dile getirdi. Benli, “Bakacaksanız kritere, akılla bakacaksınız. Ömrü hayatını bu işleri vermiş insanlar olarak söylüyoruz. Sizlerin mücadele azmi ve aklın gücüyle mutlaka halkın hizmeti esasında bu hatadan dönülecektir” diye ekledi.

