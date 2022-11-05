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Daha büyük eylemler yolda

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Hükümetten vergi düzenlemesi konusunda talepte bulunan motosiklet camiası, taleplerinin gerçekleşmemesi halinde 24 Eylül’de yapılan eylemden daha büyük bir eylem yapılacağı uyarısında bulundu

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Daha büyük eylemler yolda

 
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu bünyesinde oluşturulan Motosiklet Eylem Komitesi, vergi düzenleme talepleri konusunda hükümetten yanıt beklediğini açıkladı. Komite, taleplerinin makul sürede gerçekleşmemesi halinde 24 Eylül’de yapılan eylemden daha büyük bir eylem yapılacağı uyarısında bulundu.
Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yurt dışından getirilen motosikletlerin kayıtlarına ödenen vergilerin yüzde 100’e yakın olduğu ifade edilerek, komitenin, “Bir motosiklet alırken, bir de devlete alıyoruz” sloganıyla 24 Eylül’de eylem yaptığı hatırlatıldı.
Aradan 6 hafta geçmesine rağmen somut bir gelişme olmadığı belirtilen açıklamada, gerek Maliye Bakanı Alişan Şan, gerekse ekibiyle yürütülen gayri resmi görüşmelerde elde edilen sonuçların artık somutlaştırılması beklentisi ifade edildi.
Açıklamada, hükümete sunulan vergi düzenleme taleplerinin makul sürede gerçekleşmemesi halinde 24 Eylül’de yapılan eylemden daha büyük bir eylem yapılacağı uyarısında bulunuldu.
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu Başkanı İbrahim Önderoğlu da konuyla ilgili açıklamasında, “Ülkemize bir otomobil getirilip kayıt ettirilirken ödenen vergilerin toplamı en lüks araç için yaklaşık yüzde 65 iken, biz motosiklet için yüzde 100’e yakın vergilerle karşılaşıyoruz. Biz vergi indirimi değil, vergi adaleti istiyoruz. Belirli bir sistem üzerinden adaletli vergiler ödeyerek, motosikletlerin kayıt edilmesi talebimizi yineliyoruz” dedi.
 
 
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