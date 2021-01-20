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Dağlık kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağdı

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Soğuk havanın etkili olduğu ülkede dağlık kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağdı.

Dağlık kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağdı
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Son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 17 kg ile Karaoğlanoğlu’na düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Karaoğlanoğlu 17 kg/m², Girne 15 kg/m², Değirmenlik 14 kg/m², Selvilitepe 12 kg/m², Alsancak 11 kg/m², Boğaz, Yeşilırmak, Alevkaya 10 kg/m², Beylerbeyi, Kozanköy 9 kg/m², Çamlıbel 8 kg/m², Kalkanlı 7 kg/m², Taşpınar, Dipkarpaz, Sipahi, Taşkent 6 kg/m², Esentepe 5 kg/m², Lefkoşa, Doğancı 4 kg/m².”

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0,2 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedilirken, dağlık kesimlerde, karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü.

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