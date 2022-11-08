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Cypfruvex’te istifa

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Cypfruvex’te Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ile Yönetim Kurulu üyesi Ramadan Kayan istifa etti

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Cypfruvex’te istifa
 
 
Mali sıkıntı içerisinde olan Cypfruvex’te Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ ile Yönetim Kurulu üyelerinden Ramadan Kayan istifa etti.
Şanlıdağ, istifa gerekçesini “Yönetimle karar alma süreçlerinde yaşanan fikir ayrılığı, uyum sorunu” olarak yorumladı.
Şanlıdağ, “Sezonu kapatırken istifa etmeyi düşünmüştük ama sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Bugün itibariyle görevden affımızı istedik” dedi.
Çalışanların yatırımlarıyla ilgili 6 aylık ödeme geriliği bulunduğunu, Temmuz’a kadar olan ödemelerinin bugün yapıldığını dile getiren Şanlıdağ, geriye kalan kısmının ise gelecek ay yatırılacağını belirtti.
Üreticilere geçen yıldan kalan ödemelerin akıbetinin sorulması üzerine ise Şanlıdağ, 9-10 milyon TL ürün ödemelerinin de yapılmaya başladığını kaydetti.
“Kesim ekiplerinde sorun vardı, ihracatçılar çekildiği için bazı üreticiler, ürünleri kendi kesip getirdi, bundan dolayı alacakları vardı” diyen Şanlıdağ, “Taşımacıların tamamı bizde çalışan kesim ekiplerinin bakiyeleri ödenmeye başlandı. Ödemesi yapılmayan 40 üretici vardı, onlar da ödendi” şeklinde konuştu.
 
 
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