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Cypfruvex için 10.6 milyon TL hazine bonosu

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Maliye Bakanlığı, Cypfruvex İşletmecilik Ltd’in 10 milyon 600 bin TL’lik ‘İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu’ ihracı gerçekleştirdi

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Cypfruvex için 10.6 milyon TL hazine bonosu
 
Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Cypfruvex İşletmecilik Ltd’in 10 milyon 600 bin TL’lik ‘İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu’ ihracı gerçekleştirdi.
Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd.’in kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleşen hazine bonosu ihracı ile ilgili Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd. ile Maliye Bakanlığı arasında İkraz Sözleşmesi imzalandığı ifade edildi.
KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yapılan duyuruda; sözleşmenin 91 gün vadeli olduğu, 1 Kasım’a kadar da geri ödeneceği ifade edildi.
KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yapılan duyuru şöyle: Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd.’in kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, KKTC Maliye Bakanlığı’nca, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla, 2 Ağustos 2022 tarihinde aşağıda detayları belirtilen 91 gün vadeli İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu hazine bonosu bedelinin KKTC Maliye Bakanlığı’na aynı şartlarda geri ödenmesi için Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd. ile KKTC Maliye Bakanlığı arasında İkraz Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşmenin 91 gün vadeli olduğu, 1 Kasım’a kadar da geri ödeneceği ifade edildi.
KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yapılan duyuruda: Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd.’in kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, KKTC Maliye Bakanlığı’nca, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla, 2 Ağustos 2022 tarihinde aşağıda detayları belirtilen 91 gün vadeli İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu hazine bonosu bedelinin KKTC Maliye Bakanlığı’na aynı şartlarda geri ödenmesi için Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd. ile KKTC Maliye Bakanlığı arasında İkraz Sözleşmesi imzalanmıştır.
 
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