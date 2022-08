Cypfruvex için 10.6 milyon TL hazine bonosu

Maliye Bakanlığı, Cypfruvex İşletmecilik Ltd’in 10 milyon 600 bin TL’lik ‘İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu’ ihracı gerçekleştirdi



Maliye Bakanlığı, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla Cypfruvex İşletmecilik Ltd’in 10 milyon 600 bin TL’lik ‘İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu’ ihracı gerçekleştirdi.

KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yapılan duyuru şöyle: Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd.’in kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, KKTC Maliye Bakanlığı’nca, KKTC Merkez Bankası aracılığıyla, 2 Ağustos 2022 tarihinde aşağıda detayları belirtilen 91 gün vadeli İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu hazine bonosu bedelinin KKTC Maliye Bakanlığı’na aynı şartlarda geri ödenmesi için Kıbrıs Meyve Sebze ‘Cypfruvex’ İşletmecilik Ltd. ile KKTC Maliye Bakanlığı arasında İkraz Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sözleşmenin 91 gün vadeli olduğu, 1 Kasım’a kadar da geri ödeneceği ifade edildi.

