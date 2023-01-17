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Cypfruvex açık artırma usulü ile ayrıştırılmamış hurda metaller ve muhtelif hurda araç satışı yapılacağını duyurdu

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Kıbrıs Meyve Sebze (Cypfruvex) İşletmecilik Limited, açık artırma usulü ile ayrıştırılmamış hurda metaller ve muhtelif hurda araç satışı yapılacağını duyurdu.

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Cypfruvex açık artırma usulü ile ayrıştırılmamış hurda metaller ve muhtelif hurda araç satışı yapılacağını duyurdu
Kıbrıs Meyve Sebze (Cypfruvex) İşletmecilik Limited, açık artırma usulü ile ayrıştırılmamış hurda metaller ve muhtelif hurda araç satışı yapılacağını duyurdu.

Cypfruvex’ten yapılan açıklamaya göre malzemeler, açık artırma usulü ve peşin para ile 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Cypfruvex Ltd’de satışa çıkarılacak.
Malzemeler için açık artırmaya katılacak olan hurda metal alıcı/alıcılar, Cypfruvex Ltd.’e 45 gün süreli geçici banka teminat mektubu veya 20 Ocak Cuma tarihine kadar Cypfruvex Ltd. muhasebe veznesine yatırılacak para karşılığı alınan makbuz ve devlete vergi borcu olmadığına dair belge getirecek. Malzemeler, açık artırma tarihine kadar görülebilecek.
Şartnamenin, 20 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar Cypfruvex Ltd. Genel Müdürlüğü’nden temin edilmesi gerekiyor. Şartname almayan katılımcılar ihaleye alınmayacak.
-Malzemeler kapalı zarf usulü teklif ile satılacak
Malzemeler kapalı zarf usulü teklif ile satılacak. Hangi malzemeler için teklif verileceği açıkça yazılarak, Cypfruvex Ltd.’e teslim edilecek. Zarflar açık artırmaya müteakip açılacak ve sonuçlar açıklanacak.
 
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