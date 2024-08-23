Çürümüş ceset, Akargöl’e mi ait?

Yeşilyurt’ta hafta sonu bulunan deforme ceset, Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Cesetteki bazı bulgular, 10 Mayıs tarihinde kiraladıkları tekne ile Kumyalı Balıkçı Barınağından denize açılan ve bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Sıtkı Akargöl’e işaret ediyor

Yeşilyurt’ta 17 Ağustos Cumartesi akşamı Cengiz Topel Hastanesi yakınlarında, bulunan ceset Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi.

Deniz kıyısında bulunan cesedin 25-30 yaşlarında erkek ve sol kolunda dövme olduğu tespit edildi. Cesedin denizde çürüdüğü belirlenirken, şüpheli bir duruma rastlanmadı.

Cesetteki bazı bulgular, 10 Mayıs tarihinde kiraladıkları Milyonluk tekne ile Kumyalı Balıkçı Barınağından denize açılan ve bir daha haber alınamayan 25 yaşındaki Sıtkı Akargöl’e işaret ediyor.

Polis Adli Tıp Kurumunda görevli ekip tarafından incelenen cesedin ardından kimlik belirlemesi için kayıp Akargöl’ün ailesinden DNA talep etti.

Yeşilyurt’ta yaşayan Sıtkı Akargöl ve arkadaşı Emre Arslan 10 Mayıs tarihinde kiraladıkları milyonluk tekne ile Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan denize açılmış, o tarihten itibaren de bir daha kendilerinden haber alınamamıştı. Polis kayıp ihbarının ardından Akargöl’ün telefon sinyalini en son 11 Mayıs tarihinde Ziyamet köyünde tespit etti, denize açılan gençlerden bir daha kimse haber alamadı. Yürütülen soruşturmada polis kayıp Akargöl ve Arslan’ın olayına ilişkin 3 kişiyi tutuklayıp İskele Kaza Mahkemesine çıkarmıştı. Mayıs ayı itibariyle soruşturma sessizliğini korurken, olayda kullanılan teknenin sahibi gelişen süreçte hiçbir açıklama yapmadı.

AİLEDEN BİLGİ TALEP EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen kimliksiz ceset ile ilgili polise bilgi verildi. Akargöl’ün ailesinin de yeniden ifadesine başvuran polis, anne Fahriye Akargöl’den oğlunun bilgilerini yeniden polise verdi. Apar topar dün Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine gelen anne, istenilen DNA örneğini verdi.

Akargöl, çok zor bir süreçten geçtiklerini aylardır belirsizlik içinde olduklarını kaydetti. Oğlunun hayatı ile ilgili endişe duyduğunu söyleyen Fahriye Akargöl, “Aylardır bir ses bir nefes yok” diyerek gelecek olan sonuca göre ceset teşhisi için çağrılacaklarını söyledi.