“Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz”

Turk Riders Chopper Club yeleklileri, 19 Mayıs nedeniyle Girne’deki Atatürk Anıtı önünde bugün saygı duruşunda bulundu ve şehit düşen kahramanları andı. Motorlarına TC ve KKTC bayrakları asarak anıt önünde toplanan grup, “Türk Ulusunun ve Cumhuriyet’imizin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz” mesajı verdi. Turk Riders Chopper Club yeleklilerinin açıklaması şöyle: “Milli Mücadelemizin başlangıç gününü ve ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi emanet etmiş olduğu, gençliğimize armağan ettiği bu günü bayram olarak kutladık. Milli mücadelemizde şehit düşen kahramanlarımızı andık ve şükranlarımızı bir kere daha ilettik. Türk Ulusunun ve Cumhuriyet’imizin yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğimize bir kere daha yemin ettik. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ve Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”