“Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız”

Piyade Yüzbaşı Osman Çağlayan: “Yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi, barış ve güvenliğin teminatı, caydırıcı gücümüz ve üstün disiplin anlayışımızla, görevimizin başında ve Asil Milletimizin emrindeyiz”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla dün başkent Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma törenkonuşmaların ardından Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin Çok Sesli Korosu ve Çocuk Korusu’nun sunduğu “Ata’ya Özlem Oratoryosu” ile sona erdi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Atatürk’ü anma programında yaptığı konuşmada, Atatürk’ün ilkeleri, düşünceleri ve aydınlık yolunun her zaman Kıbrıs Türk halkının rehberi olacağını vurguladı.Milli Eğitim Bakan Nazım Çavuşoğlu da, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla törende yaptığı konuşmada, “Kıbrıs Türk halkı için Atatürk sadece anılması gereken bir lider değildir, Atatürkçülük bir felsefeye dönüşmüştür. Kıbrıs Türk halkı için Atatürk’ün İlke ve Devrimleri yaşam biçimimizdir. Atatürkçülük Kıbrıs Türk halkının karakteridir” ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına konuşan Üçüncü Katip Hami Balcı ise konuşmasında, 10 Kasım’ın bir yas günü olmanın ötesinde Atatürk’ün bıraktığı mirasa duyulan minnet ve şükran hislerinin sunulduğu ve Atatürk’ün yolunun daha iyi anlaşılmasına vesile olan bir gün olduğunu anlattı.Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBKK) adına konuşma yapan Piyade Yüzbaşı Osman Çağlayan da, “Dünya devletlerinin çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan ve asker olarak kabul ettiği eşsiz lider, asil Türk milletinin yüce atası, ordumuzun ebedi başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 84’üncü yıl dönümünde kendisini büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.“Bugün tüm Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Türk milleti bir sükût içinde onu sevgi ve saygı ile anmaktadır” diyen Piyade Yüzbaşı Çağlayan, Atatürk’ün ürettiği ve bıraktığı eserlerle varlığını sürdürmeye devam ettiğini söyledi.“Dünya tarihi, çağlar boyunca, üstün nitelikli askerlerin ve yüksek nitelikli devlet adamlarının hayatlarını dile getirir” diyen Çağlayan, “Fakat askerlik ve devlet adamlığı, nitelik ve yeteneğini, bir bütün olarak kendi kişiliğinde toplamış olan pek az örnek insanın varlığından söz eder. Atatürk, milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla, insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe yoktur” ifadelerini kullandı.Piyade Yüzbaşı Çağlayan, “Atatürk, Türk toplumu sadece çağdaşlaşma gereğini gördüğü için değil, bu çağdaşlaşmayı en kısa zamanda gerçekleştirecek yolu gösterdiği için ve nihayet çağdaşlaşmaya engel olacak etkenleri cesaretle bertaraf ettiği için büyüktür. Esasen, modern Türkiye’nin kurucusu sıfatını da işte bu büyüklüğüyle almaktadır” dedi.Atatürk’ün insanlık değerlerine “içten ve büyük saygısı olduğunu” belirten Çağlayan, “‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ ilkesi; Atatürk için dünyamızda yaşayan bütün insanları birbirlerine daha çok yaklaştırmak, daha çok sevdirmek çabalarının bir parçasıdır” şeklinde konuştu.Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin “zamanın, ufkun ötesine” ulaştığını ifade eden Piyade Yüzbaşı Çağlayan, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi, barış ve güvenliğin teminatı, caydırıcı gücümüz ve üstün disiplin anlayışımızla, görevimizin başında ve Asil Milletimizin emrindeyiz. Eşsiz, kahraman Büyük Önder Atatürk’e olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün artarak, sonsuza kadar sürecektir. Kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız. Onun aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz” dedi.Piyade Yüzbaşı Osman Çağlayan