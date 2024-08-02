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Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda tören

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Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda tören
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Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 48’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda tören yapıldı.
GKK Komutanlığı adına Piyade Yarbay Güngör ve TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şubesi Başkanı Karakurt’un anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde  bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.
 
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