Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün toplanarak, “KKTC Elektrik Kurumu’nda tespit edilen yolsuzluklar hakkında Sayıştay Denetim Raporu’nu ve Brüksel Temsilciliği’nin 1991-2005 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nu” görüşerek oy birliğiyle Genel Kurul’a sevk etti.

Komite, Dr. Öztekin Öztekiner’e ait hasta bakımevinde kalmakta iken vefat eden şahısların devletten aldıkları aylık/sosyal yardımların araştırılması hakkında Sayıştay Denetim Raporu’nu ise bir sonraki toplantıda ele alacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Sayıştay Komitesi, bugün, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Toplantıya, Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, komite üyeleri; UBP Milletvekilleri Ali Pilli ile Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise Sayıştay Başkanlığı’ndan, Dışişleri Bakanlığı’ndan, KIB-TEK’ten, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

