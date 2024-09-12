banner913
banner932
İskele -Ercan yolunda kaza...
İskele -Ercan yolunda kaza...
102 0
Her zaman kalbimizde olacak
Her zaman kalbimizde olacak
24 0
 
Acil servis böyle mi olmalı?
Acil servis böyle mi olmalı?
35 0
Klasikler büyük rallide buluşuyor
Klasikler büyük rallide buluşuyor
21 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
80 0
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
31 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
27 0
banner1032

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün toplandı

banner1020

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, bugün toplanarak, “KKTC Elektrik Kurumunda Tespit Edilen Yolsuzluklar Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü.

banner1045
Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün toplandı
banner971
Komite, bahse konu rapora ilişkin değerlendirmesine bir sonraki toplantısında devam edecek.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Sayıştay Komitesi, bugün, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.
Toplantıya, Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, komite üyeleri UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.
Komite toplantısına davetli olarak ise, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'ndan (EL-SEN) yetkililer katılarak görüşlerini sundu.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.