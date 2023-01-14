Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”

“Daha yapıcı ve anlayışlı bir saikle hareket edilmeli, liderlerimizin aziz ruhlarına saygı duyulmalı” “Konuyla ilgili uzmanların yorum ve değerlendirmeleri alınarak, gereği en kısa zamanda yapılacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Meclis bahçesinde açılışı yapılan büstlerle ilgili bazı çevrelerce maksadını aşar nitelikte yapılan yorumların üzülerek, takip edildiğini belirtti.

Liderlere duyulan minnet ve saygı gereği atılan bu iyi niyetli adımın tek gayesinin liderleri Cumhuriyet Meclisi’nde yâd edip yaşatmaktan ibaret olduğunu vurgulayan Meclis Başkanlığı, konunun, farklı mecralara çekilerek, manipüle edilmesi ve hakarete varan eleştirilerde bulunulmasının yakışık almadığını kaydetti.

“Daha yapıcı ve anlayışlı bir saikle hareket edilmeli, liderlerimizin aziz ruhlarına saygı duyulmalıdır” diyen Meclis Başkanlığı, konuyla ilgili uzmanların yorum ve değerlendirmeleri alınarak, gereğinin en kısa zamanda yapılacağına vurgu yaptı.

Meclisi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi bahçesinde, 12 Ocak tarihinde törenle açılışı gerçekleşen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük büstleri ile ilgili bazı çevrelerden gelen yorumlar üzerine dezenformasyonu önlemek adına Meclis Başkanlığı tarafından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapılmasının zaruri olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet Meclisi binasının bulunduğu bahçede Ulu Önder Atatürk ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün büstlerinin önceki dönemlerde yer aldığı hatırlatılan açıklamada, “Bu büstlerin zaman içerisinde zarar görüp yıpranması nedeniyle yenilerinin yapılması için harekete geçilmiştir. Nitekim liderlere duyulan saygı bunun bir gereğidir” denildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bu minvalde önemli bir eksikliği de tespit ederek, Cumhuriyet Meclisi bahçesinde bugüne kadar yer almayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstünün Meclis bahçesinde mutlak surette yer alması gerektiğini belirttiği ifade edilen açıklamada, Töre’nin, konuya hassasiyetle yaklaşıp ilk adımı attığı ve büst yapım proje fikrinin Meclis Başkanlığı tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) yönetimine sunulduğu belirtildi.

-“TİKA müdahil olmadı, sadece finansal destek sağladı”

TİKA yönetiminin projeye sıcak bakması neticesinde gerekli finansal destek sağlandığı kaydedilen açıklamada, TİKA’nın bu projede büstlerin kimin tarafından yapılacağına, heykeltıraş seçimine ve yapım aşamasına müdahil olmadığı, sadece finansal destek sağladığı ifade edildi.

Heykellerin yapımının ise, ülke sanatçılarından bir heykeltıraşın uzun uğraşları sonucu ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, bu sürecin aynı zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi’nin denetim ve kontrolünde ilerlediği ve büstlerin Meclis bahçesine monte işleminin törenden bir gün önce gerçekleştiği anlatıldı.

-“Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”

“Liderlerimize duyduğumuz sonsuz saygıya binaen hassasiyet içerisinde organize edilen açılış töreni sonrası bazı çevrelerce yapılan maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ancak burada önemle belirtmek isteriz ki, liderlerimize duyulan minnet ve saygı gereği atılan bu iyi niyetli adımın tek gayesi liderlerimizi Cumhuriyet Meclisi'nde yâd edip yaşatmaktan ibarettir.”

-“Konunun farklı mecralara çekilerek manipüle edilmesi ve hakarete varan eleştirilerde bulunulması yakışık almadı”

Bilhassa Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ü anma yıl dönümlerinde konunun farklı mecralara çekilerek, manipüle edilmesi ve hakarete varan eleştirilerde bulunulmasının böylesi bir anma döneminde yakışık almadığı kaydedilen açıklamada, “Daha yapıcı ve anlayışlı bir saikle hareket edilmeli, liderlerimizin aziz ruhlarına saygı duyulmalıdır” denildi.

Yapımda bir eksiklik mevcut ise, bu durumun, süreci ilerleten paydaşlarla istişare edilerek, uzman yardımıyla çözümlenebilecek bir husus olduğu vurgulanan açıklamada, “Ortada telafisi imkansız bir durum söz konusu değildir” denildi.

-“Gereği en kısa zamanda yapılacak”

Konuyla ilgili uzmanların yorum ve değerlendirmeleri alınarak, gereğinin en kısa zamanda yapılacağı kamuoyunun bilgisine sunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Unutulmamalıdır ki, bu proje, Cumhuriyetimizin ilan edildiği KKTC Cumhuriyet Meclisi gibi önemli ve değerli bir mecrada yıllardır yapılmamış olan, büyük bir eksikliğin giderilmesi maksadıyla tamamen iyi niyetli bir adım olarak somutlaşıp hayat bulmuştur.”

Hal-i hazırda var olması muhtemel hata ve eksikliklerle ilgili de uzman görüşleriyle ilerlenerek, gereğinin yapılacağı yinelenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Meclis Başkanlığı olarak liderlerimize duyulan sonsuz sevgi ve saygının her daim bâki olduğunu tüm kamuoyu ile paylaşır, bir kez daha Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anarız.”

