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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Cumhurbaşkanı Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti

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Töre: “Rumların bu gibi provakatif eylemleri Kıbrıs Türk halkını asla yıldıramaz ve bizleri haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçiremez”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Cumhurbaşkanı Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Töre, “Rumların bu gibi provakatif eylemleri Kıbrıs Türk halkını asla yıldıramaz ve bizleri haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçiremez” dedi.
Töre yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Tatar’ın araç konvoyuna saldırı girişiminde bulunan ve ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bayraklarıyla Tatar’ın bulunduğu aracın önünü kesen provokatör grubun, attığı sloganlarla bir kez daha gerçek Rum zihniyetinin ne olduğunu ve neye hizmet ettiğini ortaya koyduğunu kaydetti.
“Rumların bu gibi provakatif eylemleri Kıbrıs Türk halkını asla yıldıramaz ve bizleri haklı davamızdan ve mücadelemizden asla vazgeçiremez” diyen Töre, Cumhurbaşkanı’na geçmiş olsun dileklerini iletti.
 
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