Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, ABD’de kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’u anma etkinliğine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Amerika’da geçirdiği kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un 1’inci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığında düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Amerika’da geçirdiği kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un 1’inci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığında düzenlenen anma etkinliğine katıldı.





Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Bundan bir yıl önce Birkan Uzun’un zirvede canını teslim ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yere düşürmediğini ve zirveye diktiğini” söyledi.

“Kahramanlığın asıl tanımının bu olduğunu” söyleyen Töre, “Kahramanlığın ileri atılıp geri dönmemek ve bayrağı zirveye dikmek olduğunu” kaydetti.

“Uzun belki de hiç hiçbirimizin başaramayacağı böylesine gurur verici bir başarı elde etti” diyen Töre, onun gönüllerde taht kurduğunu vurguladı.

“Birkan Uzun’un ruhunun daima şad olacağını” belirten Töre, “Onu daima dualarla ve milli bir kahraman olarak anacağız” ifadelerini kullandı.

Töre, “Kıbrıs Türk gençliğinin daima Birkan Uzun’u örnek alarak zirveyi hedeflemesi” gerektiğini, okullarda katıldığı etkinliklerde gençlere bu öğüdü sürekli verdiğini” belirtti.

Töre, Birkan Uzun’a Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine sabır diledi.

