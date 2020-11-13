CUMHURİYET KORTEJİ VE CUMHURİYET YOL KOŞUSU TAMAMLANDI...

TATAR: “DAVAMIZ KKTC’Yİ YAŞATMA DAVASIDIR”

KKTC’nin kuruluşunun 37. yıl etkinlikleri çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Cumhuriyet Korteji” saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayarak, 11.30’da Cumhurbaşkanlığı önünde tamamlandı.

Ellerinde KKTC ve TC bayrakları bulunan Öğrenci, öğretmen ile okul ve üniversite temsilcilerinden oluşan Cumhuriyet korteji bando eşliğinde Cumhurbaşkanlığına yürüdü. Korteji Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından karşıladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen program Tarih Öğretmeni Sıdıka Paşa’nın konuşmasıyla başladı, öğrencilerin şiirler okumasının ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğu, daha sonra da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Göçtaş Halk Dansları Ekibinin gösterisiyle program sona erdi.

PAŞA

Tarih Öğretmeni Sıdıka Paşa, konuşmasında, bugün ülkede özgürce yalanıyorsa bunun birilerinin canlarını vatan uğruna feda etmesi pahasına elde edildiğini söyledi.

Paşa, KKTC’nin çok zor şartlarda kurulduğunu ve yaşatmanın herkesin görevi olduğunu belirten Paşa, kutsal devletin bağımsızlığını korumak ve kollamak için gençlere emanet edildiğini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da KKTC’nin dünyaya haykırışının ve kurumsal mücadelesinin 37. yılının yaşandığını belirterek, KKTC halkının atalarıyla gurur duyduğunu, herkese devleti yaşatmak düştüğünü vurguladı.

Öğretmenlere de seslenen Çavuşoğlu, öğrenerek ve öğreterek ilim ışığında ilerlemek, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla, bölünmez ve Türk milletinden kopmaz şekilde geleceği şekillendirmek gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu pandemi dolayısıyla kapanma döneminde, maaşların tam olarak alınamadığı zamanlarda dahi fedakârlıkla çalışan öğretmenlere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Tatar’a da yeni görevinde başarı diledi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Cumhuriyetin kuruluşunun 37. yılında Kurucu Cumhurbaşkanı R. R. Denktaş’ı saygı ve rahmetle andığını belirterek, Kıbrıslı Türklerin atalarının yıllarca verdiği mücadele sonucu KKTC devletinin kurulduğunu, kendi kimliği ve gelenekleriyle geleceğe yürüdüğünü aktardı.

Tatar, “Davamız KKTC’yi yaşatma davasıdır” diyerek, gelecekte güvenli, müreffeh, başı dik şekilde yaşayabilmenin devlete sahip çıkmaktan geçtiğini ve bu konuda öğretmenlere ve onların yetiştirdiği öğrencilere güvendiğini belirtti.

Günlük sorunlar ve meseleler olabileceğini fakat bunların Kıbrıs Türkünü hedefinden saptırmaması gerektiğini kaydeden Tatar, dış güçlerin güdümüyle ülkenin Cumhurbaşkanını gidip Rum lider Anastasiadis’e şikâyet edecek kadar ileri gidenler bulunduğunu söyleyerek, öğretmenlerin öğrencilerini yetiştirirken ülkeye ve devletine bağlı, doğruluktan şaşmayacak şekilde yetiştirmesinin önemine işaret etti.

Tatar, öğretmen ve öğrencilerin bayramını kutlayarak, Cumhuriyetin 37. yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki programda, halk dansları gösterisinin ardından 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan ve Haspolat’tan başlayıp Cumhurbaşkanlığında sona eren Cumhuriyet Yol Koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI