Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu bir an önce toplayın

CTP lideri Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’a Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu bir an önce toplamaya çağrısı yaptı ve Adalı dosyasının Polis Müdürlüğü’nde ileri götürülmesi ve Meclis’in de harekete geçmesi gerektiğini vurguladı



Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından, Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu acilen toplanması çağrısı yaptı, Polis Genel Müdürlüğü’ndeki tahkikat dosyasının ileriye götürülerek, Cumhuriyet Meclisi’nin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Harekete geçmeme görevi ihmal suçu oluşturur” dedi.

Araştırma kapsamında TC makamlarıyla ilişki kurulması gerektiğini de dile getiren Erhürman, Adli Yardımlaşma Protokolü’ne ilişkin sürecin canlanmasının şart olduğunu belirtti.

Erhürman, hukuk açısından suçlarla ilgili ‘zaman aşımı’ olmadığını dile getirdi.

Kutlu Adalı cinayetinin ülke demokrasisi ve insan hakları tarihi açısından ciddi bir yara olduğunu vurgulayan Erhürman, “Bugün henüz kapanmış bir yara değil. Hukuki tarafına bakıldığında önümüzde henüz kapanmış bir dosya yok. Meclis’in araştırma işleri açısından da dosya kapanmadı” dedi.

Başbakan Ersan Saner’in “bu konu önceki hükümetler döneminde neden gündeme getirilmedi?” diye sorduğunu dile getiren Erhürman, bu duruma konuyla ilgili yapılan açıklamaları gerekçe gösterdi.

Erhürman, bir kişinin “Ben bu işin doğrudan tanığıyım. Benden bunu yapmam istendi. Kıbrıs’a gittim, orada bana şu marka tabanca verildi, keşif de yaptım” dediğini kaydetti. Tufan Erhürman böyle bir açıklamanın önceki hiçbir hükümet döneminde yapılmadığını, böyle bir açıklama dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın, dosya yoksa açılması, varsa ileri götürülmesini gerektiren bir açıklama olduğunu anlattı.

