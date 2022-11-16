Cumhuriyet coşkusu

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılan törende büyük coşku vardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.Törende, TC Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop ve TC Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.Törende, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı.Mesaj teatisi sonrasında Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar atletler tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmalarının ardından TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser sundu.Tören, resmigeçitle sona erdi.