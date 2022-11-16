banner875
banner815
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
21 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
9 0
 
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
7 0
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
12 0
DAÜ cumhuriyet için koştu
DAÜ cumhuriyet için koştu
23 0
49 0
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
Güzellikleri korumasını hiç bilmiyoruz
13 0
banner878

Cumhuriyet coşkusu

banner476

KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılan törende büyük coşku vardı

banner825
Cumhuriyet coşkusu

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.
Törende, TC Cumhurbaşkanlığı’nı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop ve TC Milli Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.
Törende, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar tören birliklerini denetledi ve halkın bayramını kutladı.
Mesaj teatisi sonrasında Lefke ve Erenköy’den gelen bayraklar atletler tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a takdim edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmalarının ardından TC Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser sundu.
Tören, resmigeçitle sona erdi.


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.