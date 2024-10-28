Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlanacak

Ulu Önder Atatürk’ün Türk Milletine armağanı Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıldönümü yarın Türkiye ile birlikte KKTC’de de kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından Türk milleti için yeni bir devir başlatarak, 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, yarın 101’inci yaşını kutluyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Cumhuriyetin 101’inci yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in bugün saat 13.00’te BRT’de yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

29 Ekim Salı günü ise KKTC’de başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda törenler düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, salı günü Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapılacak törenle kutlanacak.

Ayrıca başkentte, 29 Ekim kutlamaları kapsamında, saat 14.30’da Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak.

İlk tören saat 11.00’de Zafer Anıtı önünde yapılacak. İkinci tören, saat 11.45’te Namık Kemal Meydanı’nda olacak.

Girne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı’nda tören yapılacak. Saat 14.00’te başlayacak törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Törende, şiirler okunacak.

Girne’de saat 15.00’te ise kortej yürüyüşü yapılacak. Askeri bando, tören bölüğü, mücahit/gaziler ile öğrencilerin katılacağı yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak. Yürüyüş sonunda, KTBK Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verilecek.

Güzelyurt’ta saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alacak törende, çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, dans gösterisi, Güvenlik Kuvvetleri bandosunun sunumu ve şiirler yer alacak. Anıttaki törenin ardından kortej yürüyüşü yapılacak.

İskele’de saat 08.30’da Ecevit Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bando konseri, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve dans gösterileri yer alacak.

Lefke’deki Cumhuriyet Bayramı töreni, saat 12.00’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Lefke Kaymakamlığından verilen bilgiye göre tören öncesi 11.30'da kortej yürüyüşü yapılacak. Kortej sonrası başlayacak törende, anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ile İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin ardından tören, halk dansları ve bando konseriyle tamamlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bucaklarda da törenler yapılacak.

Girne’de Antakya Medeniyetler Korosu “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konseri verecek. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayelerindeki konser pazartesi günü saat 19.00’da Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak.