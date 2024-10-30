Cumhuriyet Aşkı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında dün Başkent Lefkoşa’da “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen yürüyüşe, Lefkoşa bölge okullarının yanı sıra yetkililer katıldı.
TC, KKTC ve Atatürk bayraklarının taşındığı kortej, güzergah boyunca vatandaşlar tarafından alkışlandı. Pronto çemberinden başlayan kortej , askeri bando eşliğinde Dereboyu Avenue önünde tamamlandı.
Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Eğit im Bakanı Çavuşoğlu’nun konuşma yaptığı etkinlikte Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konser verdi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ekibi halk dansları gösterisi sundu.