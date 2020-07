Cumhurbaşkanlığı’ndan iki konuda suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Burcu, Cumhurbaşkanlığının Bilişim Suçları Yasası kapsamında iki konuda yasanın gereği için Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa gerekli bildirimleri yaptığını belirtti





Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı’nın, yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası kapsamında bugüne kadar iki konuda yasanın gereği için Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa gerekli bildirimleri yaptığını belirtti.

Burcu yazılı açıklamasında, ilkinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik ölüm tehditlerini de aşarak doğrudan infaz yöntemi öneren bir şahsın sosyal medyadaki paylaşımı olduğunu, söz konusu kişinin bir sosyal medya platformunda ‘Kolayı var. Yollayın iki tane görevli Akıncı bir kazaya kurban gitsin’ ifadesini kullandığını kaydetti.

İkinci bildirimin ise doğrudan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik ağır hakaret ve galiz küfürlerden oluşan bir videoya ilişkin olduğunu ifade eden Burcu, her iki konunun da düşünce ve ifade özgürlüğü ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığının son derece açık olduğunu belirtti.

“Suikast tehdidi, infaz yöntemi önerileri ve galiz küfürlerin özgürlükçü düşünce ortamını zehirlemesine göz yummamak demokratik ortamın korunup geliştirilmesi için zorunludur” ifadelerini kullanan Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın düşünce ve ifade özgürlüğünü siyasi hayatının her zaman merkezinde tuttuğunu, eleştirelliği sınırlandırmaya dönük her türlü girişimin karşısında durduğunu vurguladı.

Burcu açıklamasında şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız, düşüncelerin en sert üslupla dahi özgürce ifade edilebilmesinin yanında olmuştur; fakat insanların kişiliklerini ve yaşamlarını tehdit altına almaya yönelik şiddet içerikli söz ve davranışlarla galiz küfürler en başta düşünce özgürlüğünün kendisine tehdit oluşturmaktadır.

Düşünce ve ifade özgürlüğü içinde değerlendirilmesi mümkün olmayan iki yayına ilişkin başvuru da Sayın Cumhurbaşkanımızın demokratik ve özgürlükçü fikir ikliminin korunmasına yönelik bu genel anlayışının bir yansımasıdır”.