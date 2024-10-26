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Cumhurbaşkanlığı’nda “Yüksek Öğretimde E-Arşiv” değerlendirmesi yapıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ve beraberindeki heyet ile “Yüksek Öğretimde E-Arşiv” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı’nda “Yüksek Öğretimde E-Arşiv” değerlendirmesi yapıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıda akademik kaynakların önemine vurgu yaparak bilimsel çalışmaların arşivlenerek elektronik ortamda kolay erişimini hedefleyen çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Toplantıda, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi müdürü Ejdan Sadrazam, dairenin konu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aktararak, yapılan fizibilite çalışmasından elde edilen sonuçları içeren sunumu gerçekleştirdi.
Toplantının sonunda, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Kuzey Kıbrıs’ta Zeytinyağı Değirmenleri” isimli kitap takdim edildi.
Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan da hazır bulundu.
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