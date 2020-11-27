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Cumhurbaşkanlığı’nda Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı’nda iki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda, Kapalı Maraş bölgesinde geçmişten günümüze yapılan çalışmalar ve bölgede önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar değerlendiriliken, hortum ve sel olaylarıyla ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı’nda Üst Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda iki oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda, Kapalı Maraş bölgesinde geçmişten günümüze yapılan çalışmalar ve bölgede önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar değerlendirildi.
20 Kasım tarihinde yaşanan hortum ve sel olaylarıyla ilgili durum değerlendirilmesi yapılan toplantıda, yaşanması muhtemel benzeri olaylara karşı alınacak önlemler de masaya yatırıldı. 
Toplantıda ayrıca, Covid 19 tedbirleri kapsamında çevre ülkelerde artan vaka sayıları ve buna karşı alınacak önlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Tatar’la birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener katıldı.
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