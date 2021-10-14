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Cumhurbaşkanlığı’nda sürpriz istifa

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol istifa etti

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Cumhurbaşkanlığı’nda sürpriz istifa
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, görevini bıraktı.
Doğruyol, görevden ayrılma gerekçesini "akademik kariyerine devam edebilmek" şeklinde açıkladı.
Berna Çelik Doğruyol, şu açıklamayı yaptı:
“Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim."
Doğruyol, bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğini de söyledi.
 
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