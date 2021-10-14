Cumhurbaşkanlığı’nda sürpriz istifa

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol istifa etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, görevini bıraktı.
Doğruyol, görevden ayrılma gerekçesini "akademik kariyerine devam edebilmek" şeklinde açıkladı.
Berna Çelik Doğruyol, şu açıklamayı yaptı:
“Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim."
Doğruyol, bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğini de söyledi.