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Cumhurbaşkanlığında gündem enerji ve arz güvenliği

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Cumhurbaşkanlığında gündem enerji ve arz güvenliği
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Cumhurbaşkanlığı’nda devlet ve hükümet yetkilileri ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla enerji ve arz güvenliği konusunda toplantı yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı kabulünün ardından toplantıya geçildi.
 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun katıldığı toplantı saat 14.30’da başladı.
Toplantının ardından ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor. 
 
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