“Cumhurbaşkanlığı’nda Akıncı döneminden çalışan 1 kişi var”

4’üncü Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Gürdal Hüdaoğlu, Akıncı döneminde 9 kişinin danışman olarak alındığını, bunlardan sadece 1’inin Tatar döneminde de göreve devam ettiğini açıkladı



Meclis

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan

Hüdaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Kamuoyu bir süredir Cumhurbaşkanlığındaki danışmanlar konusunu tartışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı dün yazılı bir açıklama yaparak, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dönemine ilişkin bir liste yayınlamıştır.

Konunun kamuoyu tarafından doğru biçimde anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla şu bilgileri aktarmakta yarar vardır:

Cumhurbaşkanlığındaki danışmanlar Cumhurbaşkanlığı Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasasının “Özel Danışmanlar” yan başlıklı 10’uncu maddesine göre istihdam edilmektedir. Bu madde çerçevesinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş zamanından beri danışmanlar istihdam edilmektedir. Bu danışmanlar sözleşmelidirler ve istifa etmedikleri ya da görevden alınmadıkları sürece sözleşmeleri otomatik olarak yenilenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası elemanlarıyla da 10’uncu madde çerçevesinde sözleşme imzalanmaktadır. Senfoni Orkestrası Yasasında bu maddeye göre istihdam yapılacağı ayrıca belirtilmektedir.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde, sınavla alınan Orkestra sanatçıları dışında, 10’uncu madde çerçevesinde şu pozisyonlar için sözleşme imzalanmıştır:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü (Barış Burcu), Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi (Dr. Erhan Erçin), Ekonomi Danışmanı (Prof. Dr. Ömer Gökçekuş), Çevre Danışmanı (Prof. Dr. Şerife Gündüz), Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı (Doç. Dr. Meltem Onurkan Samani), Dış İlişkiler Uzmanı (Dr. İpek Borman), İletişim Koordinatörü (Ali Bizden), Sosyal İşler Koordinatörü (Evrim Hıncal) ve Basın Görevlisi (Çağıl Günalp).

Yukarıda sayılanlar dışındaki tüm isimler Sayın Akıncı’dan önceki dönemlerden kalan sözleşmelilerdir. Öte yandan Cumhuriyet Meclisine sunulan listeden anlaşıldığı kadarıyla Sayın Ersin Tatar döneminde 10’uncu madde kapsamında 26 kişiyle daha sözleşme imzalanmıştır. Cumhurbaşkanlığında şu anda, sözleşmesi Sayın Akıncı döneminde imzalanmış sadece bir kişi vardır. Sayın Akıncı’dan sonra alınan 26 kişi dışındaki tüm isimler Denktaş, Talat ya da Eroğlu döneminden kalmadır. Listedeki isimlerin 2’si Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş; 10’u İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 13’ü Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminden beri Cumhurbaşkanlığındadır.

Özetle Cumhurbaşkanlığındaki mevcut özel danışmanların 1’i Akıncı, 2’si Denktaş, 10’u Talat, 13’ü Eroğlu döneminden bu yana Cumhurbaşkanlığındadır. Bu listeye Tatar döneminde 26 isim eklenmiştir.

4’üncü Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Müsteşarlığı görevinde bulunan Gürdal Hüdaoğlu, ” Cumhurbaşkanlığındaki mevcut özel danışmanların 1’i Akıncı, 2’si Denktaş, 10’u Talat, 13’ü Eroğlu döneminden bu yana Cumhurbaşkanlığındadır. Bu listeye Tatar döneminde 26 isim eklenmiştir” açıklamasında bulundu.Meclis Genel Kurulu’nda gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışmanların sayısına ilişkin tartışmalar devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama sonrasında 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde müsteşarlık görevinde bulunan Gürdal Hüdaoğlu da bir açıklama yaptı.Hüdaoğlu’nun açıklaması şöyle:“Kamuoyu bir süredir Cumhurbaşkanlığındaki danışmanlar konusunu tartışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı dün yazılı bir açıklama yaparak, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dönemine ilişkin bir liste yayınlamıştır.Konunun kamuoyu tarafından doğru biçimde anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla şu bilgileri aktarmakta yarar vardır:Cumhurbaşkanlığındaki danışmanlar Cumhurbaşkanlığı Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasasının “Özel Danışmanlar” yan başlıklı 10’uncu maddesine göre istihdam edilmektedir. Bu madde çerçevesinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş zamanından beri danışmanlar istihdam edilmektedir. Bu danışmanlar sözleşmelidirler ve istifa etmedikleri ya da görevden alınmadıkları sürece sözleşmeleri otomatik olarak yenilenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası elemanlarıyla da 10’uncu madde çerçevesinde sözleşme imzalanmaktadır. Senfoni Orkestrası Yasasında bu maddeye göre istihdam yapılacağı ayrıca belirtilmektedir.Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde, sınavla alınan Orkestra sanatçıları dışında, 10’uncu madde çerçevesinde şu pozisyonlar için sözleşme imzalanmıştır:Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü (Barış Burcu), Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi (Dr. Erhan Erçin), Ekonomi Danışmanı (Prof. Dr. Ömer Gökçekuş), Çevre Danışmanı (Prof. Dr. Şerife Gündüz), Siyasi İşler ve Tarih Danışmanı (Doç. Dr. Meltem Onurkan Samani), Dış İlişkiler Uzmanı (Dr. İpek Borman), İletişim Koordinatörü (Ali Bizden), Sosyal İşler Koordinatörü (Evrim Hıncal) ve Basın Görevlisi (Çağıl Günalp).Yukarıda sayılanlar dışındaki tüm isimler Sayın Akıncı’dan önceki dönemlerden kalan sözleşmelilerdir. Öte yandan Cumhuriyet Meclisine sunulan listeden anlaşıldığı kadarıyla Sayın Ersin Tatar döneminde 10’uncu madde kapsamında 26 kişiyle daha sözleşme imzalanmıştır. Cumhurbaşkanlığında şu anda, sözleşmesi Sayın Akıncı döneminde imzalanmış sadece bir kişi vardır. Sayın Akıncı’dan sonra alınan 26 kişi dışındaki tüm isimler Denktaş, Talat ya da Eroğlu döneminden kalmadır. Listedeki isimlerin 2’si Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş; 10’u İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve 13’ü Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminden beri Cumhurbaşkanlığındadır.Özetle Cumhurbaşkanlığındaki mevcut özel danışmanların 1’i Akıncı, 2’si Denktaş, 10’u Talat, 13’ü Eroğlu döneminden bu yana Cumhurbaşkanlığındadır. Bu listeye Tatar döneminde 26 isim eklenmiştir.