Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman

Ülkenin ekonomik krizle boğuştuğu, devlet yetkililerin sürekli olarak “kaynak yok” şeklinde mazeret ürettiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına 2 yılda 26 yeni danışman istihdam ettiği ortaya çıktı. Tatar, bunun yanında Cumhurbaşkanlığındaki 10 kişilik koruma sayısını ise 19’a çıkardı



Cumhurbaşkanlığı’nda 65 özel danışman olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu 65 özel danışmanın 17’si senfoni orkestrası üyesi olarak görev yaparken, 22’si ise Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu döneminde alınan ve halen göreve devam eden danışmanlardan oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise Cumhurbaşkanlığına göreve geldikten sonra 26 yeni danışman istihdam ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu 26 yeni danışmanın maaşını Tatar’ın belirlediği ancak şu an 30 bin TL’den aşağı maaş alan danışman olmadığı belirtildi.

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde ise Cumhurbaşkanlığına dış politika, eğitim, iletişim, çevre ve ekonomi olmak üzere sadece 6 yeni danışman istihdam edilmişti.

Öte yandan Akıncı döneminde Cumhurbaşkanlığında 10 kişiden oluşan koruma personeli sayısı ise Tatar döneminde 19’a çıkarıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı’nın, “Cumhurbaşkanlığı’nda kaç özel danışmanın bulunduğuna” dair soru önergesine Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi’nde kamuoyuna açıklanan yanıta göre, 2 Aralık 2022 itibariyle 65 özel danışman bulunuyor.

65 özel danışmana ise aylık toplam 2 milyon 205 bin TL’lik maaş ödemesi ayrılmış durumda.

Söz konusu danışmanların 17’sinin senfoni orkestrası üyesi olduğu, geriye kalan 47 ismin büyük bir kısmının “sosyal medya” veya “iletişimden” sorumlu olduğu belirtildi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, danışmanların büyük bir kısmının sosyal medya danışmanı olduğunu söyledi, İletişim açısından bu kadar büyük hatalar yapan bir Cumhurbaşkanlığı için, biz bu danışmanlara bütçedeki rakamların gerekli olduğunu söyleyebilir miyiz?” diye sordu.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise, Tatar’ın sosyal medya taramaları yaptırmak adına ekipler kurduğunu ve kişileri takip ettirdiğini kendisinin söylediğini anımsattı, 47 özel danışmanının büyük çoğunluğunun reklam, basın ve sosyal medya ile görevlendirildiğini söyledi.

ŞAHALİ: “BU DANIŞMANLAR ARASINDA SOSYAL MEDYA DANIŞMANI GÖREVLİSİ, İLETİŞİM UZMANI GÖREVLİSİ VAR”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Mecliste yaptığı konuşmasında “Bu danışmanlar arasında sosyal medya danışmanı görevlisi, iletişim uzmanı görevlisi var. İletişim açısından bu kadar büyük hatalar yapan bir Cumhurbaşkanlığı için, biz bu danışmanlara bütçedeki rakamların gerekli olduğunu söyleyebilir miyiz?” diye sordu.

SOLYALI: “TÜRKİYE’DEN GERİ DÖNDÜRÜLEN İNSANLARIN SEBEBİ ERSİN TATAR’DIR”

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ise, “Sayın Tatar, Türkiye’de il il gezip, federasyon isteyenleri şikâyet ediyor, hainlikle suçluyor. Ben iddia ediyorum ki Türkiye’ye giremeyen Kıbrıslı Türklerle ilgili temel istihbaratı paylaşıyor” dedi.

Solyalı, Tatar’ın sosyal medya taramaları yaptırmak adına ekipler kurduğunu ve kişileri takip ettirdiğini kendisinin söylediğini anımsatarak, “Türkiye’ye giremeyen, girme sebebini bilmeyen, kapıdan geri döndürülen insanların sebebi, Ersin Tatar’dır” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın kendi sosyal medya ekiplerini kurguladığını belirten Solyalı, “Cumhurbaşkanlığı Yasası’nın ‘Özel Danışmanlar’ başlıklı ilgili maddesi kapsamında istihdam edilen kişileri sorduk, yazılı bir yanıt aldık. Senfoni Orkestrası’nı dışarıda bıraktığımızda, 47 özel danışman görevlendirildi. Ve çoğunluğu da reklam, basın, sosyal medya görevlendirmesi” şeklinde konuştu.

