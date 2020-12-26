banner583
banner590
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
107 0
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine ara verdi
31 0
 
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
Bill Gates: Hayat 2021 baharına kadar normale dönecek!
148 0
Zihnili Kütahya çıkışta
Zihnili Kütahya çıkışta
99 0
Ses kirliliği nedeniyle oynatmaya az kaldı
Ses kirliliği nedeniyle oynatmaya az kaldı
14 0
Siyasetin pisliğinden kaçtım
Siyasetin pisliğinden kaçtım
104 0
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
259 0
banner529
banner570

Cumhurbaşkanlığı’na üç atama birden

banner476

Cumhurbaşkanlığı’nda Müsteşarlığa Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürlüğüne Serkan İlseven, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğüne Çağın Zort atandı

banner577
Cumhurbaşkanlığı’na üç atama birden

 
Cumhurbaşkanlığı’nda Müsteşarlığa Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürlüğüne Serkan İlseven, Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürlüğüne Çağın Zort atandı.
Atamalar dünden itibaren geçerli olacak.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yeni hükümet dönemindeki üçlü kararnameyle yapılan ilk görevden alma ve atamalar duyuruldu.
Buna göre Cumhurbaşkanlığı Dairesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Cenk Gürçağ ile Cumhurbaşkanlığı Dairesi Müdürü Gülden İlkman dün görevden alındı.
Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Okan Donangil ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Gürdal Hüdaoğlu da bugün görevden alındı.
 

Okan Donangil
 

Serkan İlseven
 
 

Çağın Zort
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.