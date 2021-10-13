Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, görevden ayrılma kararı aldı

Yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak görev yapan avukat Dr. Berna Çelik Doğruyol, görevden ayrılma kararı aldı.

Doğruyol, 1 Kasım 2021’de sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmemesi talebini 7 Ekim'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ilettiğini belirtti.

Doğruyol, “Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim. Bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.