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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, görevden ayrılma kararı aldı

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, görevden ayrılma kararı aldı
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 Yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak görev yapan avukat Dr. Berna Çelik Doğruyol, görevden ayrılma kararı aldı.

Doğruyol, 1 Kasım 2021’de sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmemesi talebini 7 Ekim'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ilettiğini belirtti.

Doğruyol, “Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim. Bundan sonraki  çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

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