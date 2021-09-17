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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

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Cumhurbaşkanlığı, New York’ta üçlü görüşme konusunda resmi bir davet yapılmadan önce Rum liderliğinin bunu basına yansıtmasını eleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın Cumhurbaşkanımı Ersin Tatar’ı telefonla arayarak Genel Sekreter Antonio Guterres’in 27 Eylül’de New York’ta olası bir üçlü görüşme daveti yapma düşüncesinde olduğunu ifade ettiği ve böyle bir görüşmeye dair Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşünü sorduğu belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, daha önce de kamuoyuna açıkladığı üzere, Genel Sekreter’den resmî bir davet gelmesi halinde  Rum lider Nikos Anastasiades’le gayri resmi bir üçlü görüşmeye katılabileceğini Spehar’a bildirdiği kaydedildi.  

Açıklamada, taraflara resmi davet yapılmadan nabız yoklama şeklinde BM yetkilileri tarafından yapılan istişarelerin Rum liderliği tarafından anında basına sızdırılması eleştirildi ve “Rum liderliği, diplomatik etik ihlali yanında gerçek niyetinin siyasi manevra ve imaj yaratma  olduğunu bir kez daha göstermiştir” denildi.  

Açıklamada ayrıca, “Genel Sekreter tarafından resmi davet yapılması halinde Kıbrıs Türk tarafı olarak Cenevre’de masaya koyduğumuz önerimiz ve yeni vizyonumuz temelinde Cumhurbaşkanımız bu üçlü gayri resmi toplantıya iyi niyet ve yapıcı bir anlayışla katılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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