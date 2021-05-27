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“Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz’’

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TC İçişleri Bakanı Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" açıklamasını yaptı

“Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz’’
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları siyasetin gündeminde. 
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk açıklamasını yaptı. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "İçişleri Bakanımızın yanındayız" dedi.
Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek mesajına Twitter hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi. 
Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.
 
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