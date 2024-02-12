Cumhurbaşkanı Vekili Töre, Vakıflar İdaresi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’ni ziyaret etti.





Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer tarafından karşılanan Töre’ye yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Töre ziyarette yaptığı konuşmada, bir önceki müdür Prof. Dr. İbrahim Benter’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Tümer’e yeni görevinde başarılar diledi.

Töre, Tümer’in vakıf ruhunu en iyi şekilde yaşatacağına ve devraldığı görevi daha yukarılara taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’den gelen heyetlerle bir kez daha Maraş’ta incelemeler yaptığını anımsatan Töre, Maraş’ın Vakıf arazileri üzerlerine inşa edildiğinin tarihi bir gerçek olduğunu kaydetti.

Güneyde kalan birçok vakıf arazisi olduğuna değinen Töre, Vakıf mallarının hiçbir şekilde devredilemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Vakıfları İngiliz Yönetiminden devralmasının çok önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Töre, o dönem bu olayın gerçekleşmesinde önemli bir rolü bulunan Dr. Fazıl Küçük ve mallarını vakfeden insanları saygı ve rahmetle andı.

-Tümer

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer de konuşmasında, Vakıf mallarının satılamaması, devredilememesi ve Kıbrıs’ta Türklüğün devam etmesinin en büyük etkenlerinden birinin Vakıflar İdaresi olduğuna değinerek, Vakıfların 1570’lere dayandığını söyledi.

Vakıfların kurulmasındaki en büyük nedenin toplumdaki gelir ve refahın dağıtılmasıyla fakir fukaraya destek olunması olduğuna dikkat çeken Tümer, bunun da sosyal adaleti sağlamada tarih boyunca en önemli etken olduğunu belirtti.

