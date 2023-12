Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla çocuklara hediyeleri verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün düzenlediği “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” kapsamında Karaoğlanoğlu ve Akdoğan İlkokulları’nı ziyaret etti. Sibel Tatar ayrıca Güzelyurt Soli Innerwheel kulübü ile Serhatköy ilkokulundaki Yeni Yıl Dilek Ağacı etkinliğine de katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sibel Tatar, Güzelyurt Soli Innerwheel Kulübü ve Bellapais Inner Wheel Kulübü’nün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çocuklara hediyelerini takdim etti.

Sibel Tatar ayrıca Serhatköy İlkokulu’nda birinci sınıfta öğrenim gören çoçuklara ailelerine verilmek üzere Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde hazırlanan ve geçtiğimiz yıl söyleşileri gerçekleştirilen “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı’nı” sundu.

Sibel Tatar, 6’ncısı gerçekleştirilen Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi ile 7 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Sibel Tatar, öğretmenlerinin kontrolünde yeni yılda nasıl bir hediye almak istediklerinin çocuklara sorulduğunu belirterek, çocukların dilek hediyelerini vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sibel Tatar, yaptıkları çalışmalardan dolayı Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkanı Berin Avunduk, Güzelyurt Soli Inner Wheel Başkanı Gülay Münür ve iki kulübün yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini sundu.