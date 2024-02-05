Cumhurbaşkanı Tatar,depremde vefat edenler için düzenlenen Mevlidi- Şerife katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat Depreminde hayatını kaybedenler anısına düzenlenen Mevlidi- Şerife katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği himayelerinde gerçekleşen Mevlid-i Şerif, Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremde geçen yıl hayatını kaybedenler için dua etti.
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