Cumhurbaşkanı Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan ve Cumhurbaşkanı Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip eşlik etti.

-"Muhteşem bir proje"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, brifing sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Metehan bölgesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi ve Cami Projesi’nin muhteşem bir proje olduğunu ifade etti.

Yürüyüş ve rekreasyon alanları ile halkın sosyal aktivitelerini yapabileceği büyük bir yerleşke ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne büyük bir eser kazandırılacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, devlet işleri yürütülürken, aynı zamanda halkın sosyalleşebileceği bir alanın da yaratılmış olacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından bir süre çalışmaların yavaşladığını ancak yaşanan sıkıntıların aşıldığını ve çalışmalara hız verildiğini söyledi.

Projenin zamanında tamamlanıp halkın kullanımına açılmasının hedeflendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yerleşkenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti, yerleşkenin hayırlara vesile olacağına dair inanç belirtti.