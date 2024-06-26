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Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı

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Tatar: “Aldığınız eğitim sayesinde başarıya imza attınız”

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Cumhurbaşkanı Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, törende yaptığı konuşmada, diplomalarını almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.
Eğitim adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bir arada eğitim almasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, alınan eğitim yanında bilgi ve kültür alışverişinin son derece anlamlı olduğuna dikkat çekti.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası başarıları ve dünya sıralamalarında yer almasının gurur verici olduğunu dile getiren Tatar, dünyanın birçok ülkesinde sorunlar yaşanırken, barış, huzur ve güven içindeki KKTC’de eğitim almanın bir önemini vurguladı.
Diploma aldıktan sonra yeni bir süreç ve hayatın başladığını anlatan Tatar, “Aldığınız eğitim sayesinde başarıya imza attınız. Özgüveninizle hedeflerinizi başarmak size yakışandır. Kendinizi geliştirin ve yenileyin. Ülkenizin, milletinizin ve insanlığın gelişimine katkı yapın.” dedi.
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