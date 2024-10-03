banner913
banner932
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
10 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
17 0
 
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
23 0
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
25 0
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
26 0
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
28 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
23 0
banner1032

Cumhurbaşkanı Tatar, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı ve üyelerini kabul etti

banner1020

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve üyelerini kabul etti.

banner1045
Cumhurbaşkanı Tatar, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı ve üyelerini kabul etti
banner971


Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi değer ve uygulamaları ile var olduğunu belirterek, ülkede erken yaşlarda madde bağımlılığının gündemde olan bir konu olduğuna değindi.
Madde bağımlılığının azaltılmasına ilişkin çalışmaların önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda daha fazla duyarlılık çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yürütülen çalışmaları, yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun meşakkatli bir iş olduğunun bilincinde olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, tüm fedakarlıkla devam eden çalışmaların, etkinliğini artırmak ve toplum içinde farkındalığı yükseltmek adına polis teşkilatı ile iş birliğinin önemine değindi. Alınacak olan tüm tedbirler ile birlikte toplum bilincinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, komisyon başkan ve üyelerine görevlerinde başarılar diledi.
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ise, madde bağımlılığı ile ilgili ülkedeki son durumu değerlendirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yürütülen çalışmaların ve yazılan makalelerin kitaplaştırıldığını belirten Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Kuzey Kıbrıs'ta Madde Kötüye Kullanımı: Trendler, Riskler, Müdahaleler” adlı kitabı takdim etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.