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Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye’ye gitti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak ve terör saldırısında yaralananları ziyaret etmek üzere Türkiye’ye gitti

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Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye’ye gitti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunmak ve bazı etkinliklere katılmak amacı ile bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'dan Ankara'ya geçecek, Tusaş'ta gerçekleşen terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret edecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.
Cumhurbaşkanı Tatar, yarın akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecek.
 
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