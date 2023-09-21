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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

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Birleşmiş Milletler 78’nci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
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Birleşmiş Milletler 78’nci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkevi’nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konulan iki devletli çözüm modelini ilk günden itibaren güçlü bir şekilde destekleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da siyasi, ekonomik ve diplomatik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıma çağrısının, Kıbrıs Türkü’nün haklı sesinin tüm dünyaya duyurulmasında önemine dikkat çekti.
 
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