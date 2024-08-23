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Cumhurbaşkanı Tatar, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, trafik kazasında yaralanan askerleri ziyaret etti
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 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt-Akçay ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup askerleri hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, hastane ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner ve Dr. Çağın Ozankaya karşıladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören askerlere acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Hastanede bulunan vatandaşlar, hastalar ve hasta yakınları ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başbakanlığı döneminde  kısa sürede tamamlanarak, çağdaş ve modern bir hastane olarak ülkeye kazandırılan Acil Durum Hastanesi için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini iletti, memnuniyetlerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, Acil Durum Hastanesi’nin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hastane ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz eşlik etti.
 
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