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Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunmak üzere bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye temasları kapsamında Ankara, Samsun ve Trabzon'da ziyaretlerde bulunacak ve bazı organizasyonlara katılacak.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşecek, Ankara Keçiören Belediyesi Kıbrıs Barış Harekatı Parkı açılışı ile Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi’nin yenilenen bina açılışına katlıacak.
 
Gazilerle yemekte buluşacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, belediye ve valilikleri ziyaret edecek, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılı anısına düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katılacak, Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde ve Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde konuşma yapacak.
 
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