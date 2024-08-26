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Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gitti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gitti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, İstanbul’da Türkiye İş Bankası’nın 100. yıl etkinliğine ve NTV yayınına katılacak. 
Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarının ardından bu gece ülkeye dönecek.
 
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