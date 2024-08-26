Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunmak üzere bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, İstanbul’da Türkiye İş Bankası’nın 100. yıl etkinliğine ve NTV yayınına katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarının ardından bu gece ülkeye dönecek.

