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Cumhurbaşkanı Tatar, Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Bir Araya Geldi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İle Bir Araya Geldi
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Cumhurbaşkanlığı’na saat 14.30’da başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ortak gündem konularının ele alınması bekleniyor.

Fuat Oktay’a Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik ediyor.

Görüşmede ayrıca Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından Oktay, saat 15.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelecek.

Oktay, bu akşam saat 21.00’da BRT canlı yayınında BRT Haber Merkezi’nin sorularını da yanıtlayacak.

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