Cumhurbaşkanı Tatar, Sevilay Sadıkoğlu’nun hayatını anlatan belgeseli izledi

“Belgeseller Kıbrıs Türkü’nün kimliği, kültürü ve varlığının devamı için önemli çalışmalardır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan Sevilay Sadıkoğlu’nun hayatını anlatan belgesel gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Tatar, KÖDER’i yaptığı 22’nci belgeselden dolayı tebrik etti.

Belgeselin ortaya çıkmasında, hazırlanmasında ve gösteriminde emeği geçenlere teşekkür eden Tatar, “Kıbrıs Türkü 22 önemli kadının hayat hikayesinin anlatıldığı KÖDER’in belgesellerinde, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi ve yaşamında kadınların önemli ve etkin rol oynadığını izlemeye devam ediyoruz” dedi.

Sevilay Sadıkoğlu’nun eşi olan İsmail Sadıkoğlu’nun Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından olduğuna ve ülkeye büyük hizmetler verdiğine işaret eden Tatar, Sevilay Sadıkoğlu’nun da yaptığı televizyon programları yanında gazete yazıları ve şair kimliğiyle iyi bir anne ve eş olarak, sosyal ve yardımsever ve mücadeleci kişiliğiyle çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

“Sevilay Sadıkoğlu’nu saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan belgesellerin Kıbrıs Türkü’nün kimliği, kültürü ve varlığının devamı için önemli çalışmalar olduğunu kaydetti.