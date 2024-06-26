banner913
banner932
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
15 0
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
22 0
 
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
45 0
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
77 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
35 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
38 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
30 0
banner1032

Cumhurbaşkanı Tatar, Sevilay Sadıkoğlu’nun hayatını anlatan belgeseli izledi

banner1020

“Belgeseller Kıbrıs Türkü’nün kimliği, kültürü ve varlığının devamı için önemli çalışmalardır”

banner974
Cumhurbaşkanı Tatar, Sevilay Sadıkoğlu’nun hayatını anlatan belgeseli izledi
banner971
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan Sevilay Sadıkoğlu’nun hayatını anlatan belgesel gösterimine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Tatar, KÖDER’i yaptığı 22’nci belgeselden dolayı tebrik etti.
Belgeselin ortaya çıkmasında, hazırlanmasında ve gösteriminde emeği geçenlere teşekkür eden Tatar, “Kıbrıs Türkü 22 önemli kadının hayat hikayesinin anlatıldığı KÖDER’in belgesellerinde, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi ve yaşamında kadınların önemli ve etkin rol oynadığını izlemeye devam ediyoruz” dedi.
Sevilay Sadıkoğlu’nun eşi olan İsmail Sadıkoğlu’nun Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından olduğuna ve ülkeye büyük hizmetler verdiğine işaret eden Tatar, Sevilay Sadıkoğlu’nun da yaptığı televizyon programları yanında gazete yazıları ve şair kimliğiyle iyi bir anne ve eş olarak, sosyal ve yardımsever ve mücadeleci kişiliğiyle çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti.
“Sevilay Sadıkoğlu’nu saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar,  yapılan belgesellerin Kıbrıs Türkü’nün kimliği, kültürü ve varlığının devamı için önemli çalışmalar olduğunu kaydetti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.