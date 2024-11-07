Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgısiztan dönüşü Ercan'da basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgısiztan dönüşünde Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyerek temasları hakkında bilgi verdi.
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un onur konuğu olarak KKTC’yi temsil etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Tatar, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir parçası olarak, Doğu Akdeniz’de Türk dünyasının hakkını, hukukunu savunmak ve ileride burada yaşanacak ciddi dönüşümlerle, gerek havalimanımız, gerek limanlarımız, gerekse Doğu Akdeniz'deki enerji boyutu ile Türk dünyasına büyük katkılarımızın olabileceğini ve bu anlamda büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu orada ifade ettim” dedi.
Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasına verecekleri desteğin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.
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