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Cumhurbaşkanı Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen 6 Şubat depremi ardından büyük hassasiyetle deprem konusunun gündemde olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığında üç yıldır Prof. Dr. Cavit Atalar’ın başkanlığında Deprem Komitesi’nin bulunduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, 1953 Baf depremine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Adası’nın deprem kuşağında olduğu bilinciyle sorumluluğumuz çerçevesinde telkinlerimiz olmuştur” dedi.



Okul ve kamu binalarının her türlü tehlikeye karşı dayanıklı olmalarının önemine işaret eden Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü gibi güçlü bir kurumun bilgilerini paylaşmasının KKTC için önemli ve değerli olduğunu ifade etti.


6 Şubat depreminde yaşanan felakette yitirilen “Şampiyon Meleklere” ve tüm yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Tatar, ileride meydana gelebilecek herhangi bir deprem karşısında şimdi yapılan çalışmalarla hazırlıklı olunmasının önemini vurguladı.


-Özener


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Cumhurbaşkanı Tatar’a enstitünün yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Kıbrıs’ta Meteoroloji Dairesi’nin kontrolünde deprem istasyonlarının bulunduğunu hatırlatan Özener, 2023 yılında bu istasyonların revize edildiğini de sözlerine ekledi.

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