Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da tedavi gören vatandaşları ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı bir sporcu olan Burak Sağlam’a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Azimli olman büyük bir başarıdır. Devlet ve halk olarak her zaman yanındayız” dedi.
Burak Sağlam ise konuşmasında, tedaviye başladığını ve sağlığı konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Burak Sağlam’ın annesi de, yardım kampanyası nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, İstanbul’da tedavi gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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