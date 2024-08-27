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Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da tedavi gören vatandaşları ziyaret etti

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İstanbul’da dün temaslar yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçirdiği trafik kazası nedeniyle omurilik yaralanması sonucu yürüyemez hale gelen ve eşi Sibel Tatar’ın girişimleriyle tedavi masrafları için yardım kampanyası başlatılan polis Burak Sağlam’ı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da tedavi gören vatandaşları ziyaret etti
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı bir sporcu olan Burak Sağlam’a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Azimli olman büyük bir başarıdır. Devlet ve halk olarak her zaman yanındayız” dedi.
Burak Sağlam ise konuşmasında, tedaviye başladığını ve sağlığı konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Burak Sağlam’ın annesi de, yardım kampanyası nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, İstanbul’da tedavi gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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