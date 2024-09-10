Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de bazı Kıbrıs Türk sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve bazı Kıbrıs Türk sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar Londra temasları kapsamında dün, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC UK) yetkilileri ve bazı sivil toplum temsilcileriyle görüştü.

KKTC Londra Temsilciliği'nde yapılan toplantıya, Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata ve bazı sivil toplum temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'de yaşayan yaklaşık 350 bin Kıbrıslı Türk'ün hayatın farklı alanlarında başarılı olduklarını belirterek, bu nüfusla KKTC arasındaki güçlü bağların devam etmesi ve ülkeye yatırımların teşvik edilmesinin önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin, İngiltere’nin sosyo-ekonomik yapısına katkıda bulunduklarını ve çeşitli mesleklerde başarılı olduklarını, aynı zamanda kültürel miraslarını ve KKTC ile olan bağlarını koruduklarını söyledi.

İngiltere ziyareti çerçevesinde İngiliz parlamenterlerle de bir araya geleceğini belirten Tatar, çeşitli medya kuruluşlarına röportaj vereceğini ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını gündeme getireceğini ifade etti.

Kıbrıs sorununa değinen Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nda sürdürülebilir barış ve istikrar istiyor. Federal temelli bir çözüm için yarım asırdan fazla süredir müzakereler yürütülmüştür. Ancak, Rum tarafı en az 15 çözüm planını reddetmiştir. Artık uluslararası toplumun ve garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin Kıbrıs’a daha dengeli bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir. Türkiye'nin de tam desteğini alan vizyonum, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüze dayalı bir çözümdür. Federal temelli müzakereler tükenmiştir. Sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm ancak, iki devletin iş birliği ilişkileri içerisinde var olması temeline dayanabilir.”

Kıbrıs Türk tarafının, iki devlet vizyonundan geri adım atmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC, Doğu Akdeniz'de jeostratejik öneme sahiptir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için hayati önemdedir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun insanların yaşamları üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurgulayan Tatar, "Uluslararası toplum, Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya kaldığı adaletsizlikleri gözden geçirmelidir. Biz, doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temasların başlaması anlamına gelen '3D' için yapıcı bir duruş sergilemekteyiz.” şeklinde devam etti.

