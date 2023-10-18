banner913
banner932
Devler sahne alacak
Devler sahne alacak
19 0
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
“Azerbaycan ile ilişkiler bambaşka bir boyuta taşınacak”
25 0
 
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
Şampiyon Melekler Ralli Kupası’nı Bilgimer’ler kazandı
21 0
Cihangir, Kartal’ı avladı
Cihangir, Kartal’ı avladı
26 0
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
Gönyeli, Geçitkale'yi dörtledi
62 0
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
Lefkoşa’da yarın 2 caddede elektrik kesintisi…
21 0
Gazze’ye ölüm ablukası
Gazze’ye ölüm ablukası
30 0
banner964

Cumhurbaşkanı Tatar: Hastaneyi vurmak, masum sivillere saldırmak savaş suçudur

banner476

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucu yüzlerce kişinin öldüğü İsrail saldırılarını kınadı.

banner974
Cumhurbaşkanı Tatar: Hastaneyi vurmak, masum sivillere saldırmak savaş suçudur
banner971
Tatar, “Yanıbaşımızda İsrail-Filistin ekseninde devam etmekte olan çatışmalarda her hal ve şartta insani dokunulmazlığı olan  hastaneyi vurmak, çoluk çocuğun, kadınların, yaşlıların ve tüm yaralıların canına kastedip, savunma adına masum sivillere saldırmak savaş suçudur” ifadelerini kullandı.

“Gazze'de yaşanan bu vahşetin benzerini yaşamış bir Halkın lideri olarak yaşananları derin bir üzüntü ile takip etmekteyim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Ümit ederim ki, BM ve AB de dahil uluslararası toplum bu vahşete son vermek için kınamaktan öte somut bir adım atar. Temennim, bir an önce diplomasinin devreye girmesi, diyalog ve uzlaşı yolu ile sivillere yönelik şiddetin sona ermesidir. 
Yaşamını yitiren masumlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.